Москва, 26 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Ситуация с героизацией нацизма и умалением вклада СССР в победу над нацистской Германией требует пристального внимания. Об этом на Седьмой межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ» заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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«Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом — это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания», — сказал Шойгу.

По его словам, для России война «всегда была, есть и останется Великой Отечественной».