Москва, 26 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Законопроект о запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений внесут в Госдуму. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина («КПРФ).

Василий Иванов ИА REGNUM Нина Останина

"Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации», — цитируют Останину РИА Новости.

Предполагается, что проект закона может быть рассмотрен в 2022 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о государственной поддержке кинематографии правительство РФ внесло в Госдуму.

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