Москва, 26 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Москве началась реализация пилотного проекта по размещению QR-кодов на информационных щитах ряда строительных площадок. В пилотном проекте участвую и стройки на территории Новой Москвы, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, «фишка» проекта по введению QR-кодов на стройках — возможность увидеть 3D-модель будущего здания.

Жидкин уточнил, что реализация проекта по размещению QR-кодов на стройках позволит сформировать единый источник актуальной информации. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно навести камеру смартфона на QR-код, перейти по ссылке и получить всю информацию о строящемся объекте.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчикам и коллегам в Стройкомплексе поставлена задача — разработать план мероприятий, позволяющий обойтись без мигрантов на стройках Москвы.

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