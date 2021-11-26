Каракас, 26 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём аккаунте в Twitter поблагодарил Кубу за приглашение на церемонию открытия Центра Фиделя Кастро, которое состоялось накануне в присутствии генерала армии Рауля Кастро и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Об этом пишет Prensa Latina.

Мадуро официальное

«Я благодарю брата-президента Диас-Канеля и команданте Рауля Кастро за приглашение на замечательное мероприятие, посвященное открытию Центра Фиделя Кастро — места для изучения и распространения мыслей и работ отца кубинской революции, команданте Достоинства», — написал Мадуро.

Он также похвалил постановку, подготовленную по этому случаю детской театральной труппой La Colmenita, в которой было рассказано о наследии кубинского революционного лидера по случаю пятой годовщины со дня его смерти: «Я с большим чувством приветствую выступление детей и молодежи из труппы детского театра La Colmenita, которые продемонстрировали героизм, мужество, гуманизм и культуру, которые Фидель посеял на своей любимой Кубе. Это был необыкновенный опыт».