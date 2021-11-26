Пекин, 26 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Власти Китая высоко ценят поддержку России в вопросе проведения зимней Олимпиады в Пекине, заявил 26 ноября на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Слова официального представителя МИД КНР Марии Захаровой крайне разумны, китайская сторона высоко ценит признание и ожидание российской стороной зимней Олимпиады в Пекине. Китай и Россия являются крупными спортивными державами, наши две страны всегда поддерживали друг друга в проведении Олимпийских игр», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что со стороны Соединенных Штатов постоянно и по надуманным предлогам предпринимаются действия и организуются информационно-политические кампании, нацеленные на подрыв, срыв, усложнение проведения Олимпийских игр в Китае.

Отметим, 16 ноября стало известно, что администрация США может устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая в период с 4 по 20 февраля 2022 года, а Параолимпийские игры — с 4 по 13 марта.