Зугдиди, Грузия, 26 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Члены самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и их сторонники 26 ноября устроили в Зугдиди протестный митинг возле здания городского совета (сакребуло). Об этом сообщает телеканал «Формула».

Nathan Keirn Протест

По данным журналистов, протестующие выступили против принятия городского бюджета депутатами, срок полномочий которых истекает через несколько дней. Члены ЕНД хотят, чтобы бюджет принимали депутаты нового созыва, выбранные в октябре.

Сообщается, что участники акции прорвались в зал заседаний и пытались сорвать его. Представительница ЕНД Анна Цитлидзе свистела в свисток, мешая депутатам сакребуло говорить. Активистов вывели из зала правоохранители.

Цитлидзе обвинила сотрудников полиции в применении силы и заявила, что ей сломали палец на руке.

Стоит отметить, что в действующем сакребуло Зугдиди большинство у правящей партии «Грузинская мечта». В собрании нового созыва партия получила больше всего голосов, но большинство мест будет у оппозиционных партий.