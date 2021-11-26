Москва, 26 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. На проспекте Мира в Москве вновь устанавливают светящуюся новогоднюю конструкцию «Полярные медведи». Об этом 26 ноября заявили ИА REGNUM в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото Комплекса городского хозяйства Москвы Умка на Проспекте Мира

Композиция из арктических обитателей украсит столицу перед Новым годом уже в четвертый раз. Общая длина инсталляции составит 330 метров. В её центре будет находиться белая медведица с медвежонком на льдине, а вокруг расположатся медвежата поменьше. Конструкцию также дополнят праздничные ели и световые цифры «2022».

»В городе будет установлено более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Полностью завершить монтаж планируем до середины декабря. В преддверии праздников изменим режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы», — заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.