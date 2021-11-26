Сыктывкар, , 12:16 — REGNUM В Сыктывкаре объявлен карантин в связи со вспышкой лейкоза среди крупного рогатого скота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Корова

Заболевание было выявлено в одном из фермерских хозяйств. На время карантина введен запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых к заболеванию животных. Ограничения будут сняты только после двукратного подтверждения отрицательных результатов на лейкоз животных, исследованных с интервалом в 90 календарных дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии выявили более одной тысячи больных лейкозом коров.