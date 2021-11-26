Москва, 26 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Новая методика Минтруда по подсчету бедных в России натянутая, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Снова этап подсчета и определения предельного дохода. Новая методика носит, скорее, натянутый характер, который, впрочем, позволит «эффективнее» решать поставленную Президентом задачу снижения уровня бедности. Но — эффективнее лишь статистически», — отметил Нилов в телеграм-канале.

То, что добиваться нужно в первую очередь повышения качества жизни, покупательной способности людей — аксиома, подчеркнул парламентарий.

«Но это зависит не от методики расчета, а от общей ситуации в экономике, возможностей бюджета, стоимости труда в России, (а он у нас недооценён), уровня МРОТ, прожиточного минимума, который должен соответствовать реальным цифрам, а не условным», — подчеркнул депутат.

Можно бесконечно менять или корректировать методики, изобретать новые подходы и тасовать механизмы определения суммарного дохода. указал парламентарий. Здесь главное — чтобы количество граждан, официально признанных бедными, при этом сокращалось, и не статистическими инструментами, не «формально-отчетным» подходом, а именно с помощью реального повышения доходов, резюмировал глава комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд предлагает ввести новый инструмент для учета числа бедных в стране. Новый инструмент будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение минимального набора потребления, пишет «Коммерсантъ».