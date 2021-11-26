Лондон, 26 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Телеканал Public Broadcasting Service (PBS) представил трейлер мини-сериала под названием «Вокруг света за 80 дней». Об этом 26 ноября пишет издание «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube Дэвид Теннант

Главные роли в сериале исполнили Дэвид Теннант (Филеас Фогг), Ибрагим Кома (Жан Паспарту) и Леони Бенеш (Эбигейл Фикс Фортескью). Режиссёрами проекта выступили Стив Бэррон, Брайан Келли, а также Чарльз Бисон.

Добавим, что сериал снят по мотивам одноимённого романа Жюля Верна. Премьера шоу состоится 2 января 2022 года на телеканале PBS.