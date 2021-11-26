Донецк, 26 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Жительница Петровского района Донецка Ирина Зеленская до сих пор не может быть признана вдовой. Ее муж — Александр Зеленский — подорвался на минном поле летом 2020 года, а согласовать режим тишины с Украиной, чтобы эвакуировать тело, так и не удалось.

Цитата из видео Ирина Зеленская

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Мать погибшего живет в поселке шахты Трудовская, который постоянно попадает под огонь военных сил Украины. Женщина тяжело больна, но ни она, ни вдова с четырьмя детьми не имеют права на помощь государства.

«Вот в декабре будет четвертый уже суд, идут прокурорские проверки. А мы в это время с трудом выживаем, я получаю на одного ребенка 2100 рублей. Пенсия по потере кормильца нам не положена», — рассказала женщина каналу «Донбасс решает».

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Как сообщало ИА REGNUM, Украина при активной поддержке Запада сознательно идет на разрыв Минских соглашений. Провокации участились с наступлением осени.

В ДНР очень много стариков, детство которых выпало на Великую Отечественную войну. А теперь на старости лет они снова переживают лишения и обстрелы уже украинских боевиков.

«Мне бы дали автомат, я бы пошла в войска», — отмечает 80-летняя жительница донецкого поселка шахты «Октябрьская» Тамара Антоновна.

Между тем подготовка России к «вторжению» на Украину затронула даже Камчатку, где якобы были передислоцированы силы на случай «глобальной войны», утверждает американское агентство Bloomberg.

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