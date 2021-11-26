Москва, 26 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Полет узлового модуля «Причал», который был запущен 24 ноября с космодрома Байконур, проходит без замечаний, сообщили в Роскосмосе.

МКС

«Полет узлового модуля «Причал» проходит без замечаний, до стыковки с Международной космической станцией остается около 8 часов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим кораблём «Прогресс М-УМ» и узловым орбитальным модулем «Причал» благополучно стартовала с космодрома Байконур.