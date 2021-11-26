Калуга, 26 ноября 2021, 13:44 — REGNUM В Калужской области мерами прокурорского реагирования в 2021 году социально-незащищенным категориям граждан предоставлены лекарства на сумму свыше 60 млн рублей, сообщает 26 ноября корреспондент ИА REGNUM по материалам коллегии облпрокуратуры.
По итогам первого полугодия прокурорами выявлено свыше 500 нарушений. За нарушения в указанной сфере более 180 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, свыше 30 — к административной. По результатам прокурорского вмешательства в 2021 году удалось добиться перерасчета пенсий и иных социальных выплат на сумму более 1,5 млн рублей, оснащения и приспособления для маломобильных групп населения 12 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Принятыми мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по алиментам перед семьями с одиноко воспитывающими детей родителями на сумму почти в 1 млн рублей. Проведено грейдирование и выравнивание дорожного полотна к более чем 300 земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.
Удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры о возложении на городскую управу Калуги обязанности по обеспечению строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в деревнях Лихуны, Большая Каменка, Груздово, Починки. По итогам коллегии прокурор области Константин Жиляков потребовал от прокуроров обеспечить личную вовлеченность в восстановлении прав социально-незащищенных категорий граждан, указал на недопустимость игнорирования их обоснованных требований.
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