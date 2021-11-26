Калуга, , 13:44 — REGNUM В Калужской области мерами прокурорского реагирования в 2021 году социально-незащищенным категориям граждан предоставлены лекарства на сумму свыше 60 млн рублей, сообщает 26 ноября корреспондент ИА REGNUM по материалам коллегии облпрокуратуры.

На заседании коллегии областной прокуратуры Prokuror-kaluga.ru

По итогам первого полугодия прокурорами выявлено свыше 500 нарушений. За нарушения в указанной сфере более 180 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, свыше 30 — к административной. По результатам прокурорского вмешательства в 2021 году удалось добиться перерасчета пенсий и иных социальных выплат на сумму более 1,5 млн рублей, оснащения и приспособления для маломобильных групп населения 12 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Принятыми мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по алиментам перед семьями с одиноко воспитывающими детей родителями на сумму почти в 1 млн рублей. Проведено грейдирование и выравнивание дорожного полотна к более чем 300 земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.

Удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры о возложении на городскую управу Калуги обязанности по обеспечению строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в деревнях Лихуны, Большая Каменка, Груздово, Починки. По итогам коллегии прокурор области Константин Жиляков потребовал от прокуроров обеспечить личную вовлеченность в восстановлении прав социально-незащищенных категорий граждан, указал на недопустимость игнорирования их обоснованных требований.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские прокуроры помогли медикам получить президентские выплаты