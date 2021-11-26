Брюссель, , 12:07 — REGNUM Европейская комиссия совместно с руководством государств-членов ЕС выступит с предложением об ограничении въезда людям, прибывающим из стран юга Африки в связи с появлением там нового штамма коронавируса, об этом заявила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен 26 ноября на своей странице в Twitter.

«Европейская комиссия в тесной координации с государствами-членами ввести экстренные меры для остановки воздушного сообщения с южноафриканским регионом из-за нового штамма-коронавируса B.1.1.529, вызывающего озабоченность», — отметила она.

Ранее подобные шаги предприняли власти Великобритании, которые ввели ограничения на поездки из шести стран юга Африки, в том числе из ЮАР, из-за нового штамма коронавируса, которому могут присвоить литеру «ню».