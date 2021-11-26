Москва, , 12:07 — REGNUM В 2022 году рекордные прибыли российских банков могут смениться убытками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году чистая прибыль российских банков достигнет 2,5 трлн рублей.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не надо заблуждаться насчет банковского сектора. У нас его почти нет. В РФ 90% банковского сектора держат всего шесть банков, — отметил Демин. — Банки у нас давно уже стали частью государственной системы (выполняют уже даже фискальную функцию). Основная прибыль 2021 года — это, конечно, кредиты. И ипотека, и авто, и потребительский кредит. Но есть уже проблемы. Ставки начали активно расти. И в декабре должны подняться до 8,5%. А значит, до свиданья, кредиты. А стало быть, прибыль в 2022 году может смениться убытками».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последний год в России выросла доля кредитов с повышенным показателем долговой нагрузки.

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