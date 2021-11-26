Москва, 26 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В 2022 году рекордные прибыли российских банков могут смениться убытками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году чистая прибыль российских банков достигнет 2,5 трлн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Не надо заблуждаться насчет банковского сектора. У нас его почти нет. В РФ 90% банковского сектора держат всего шесть банков, — отметил Головченко. — Банки у нас давно уже стали частью государственной системы (выполняют уже даже фискальную функцию). Основная прибыль 2021 года — это, конечно, кредиты. И ипотека, и авто, и потребительский кредит. Но есть уже проблемы. Ставки начали активно расти. И в декабре должны подняться до 8,5%. А значит, до свиданья, кредиты. А стало быть, прибыль в 2022 году может смениться убытками».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последний год в России выросла доля кредитов с повышенным показателем долговой нагрузки.