Тирасполь, 26 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В ходе 1370 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 317 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 76 727 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 71 575 человек, в том числе 327 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1763 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1405 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 403 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 483 человека, скончались пять пациентов с COVID-19.