В Костроме сироте пять лет не дают квартиру — возбуждено уголовное дело
Кострома, 26 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Чиновников администрации города Костромы обвинили в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.
Уголовное дело по факту «злостного» неисполнения решения суда о предоставлении квартиры сироте возбудил отдел дознания Федеральной службы судебных приставов по региону. Конкретных подозреваемых в нём пока нет.
Суд обязал администрацию обеспечить костромича помещением в 2016 году. Служащих несколько раз штрафовали за игнорирование требований, однако за 5 лет сирота так и не получила квартиру. Как отмечают следователи, в настоящее время против мэрии могут возбудить ещё несколько подобных уголовных дел.
Справка: В Костромской области в предоставлении жилья нуждаются 907 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У них уже наступили основания для получения квартир. Вместе с тем до конца 2024 года регион сможет предоставить сиротам максимум 320 помещений. Таким образом, через два года список уменьшится лишь на треть при условии того, что не пополнится новыми лицами.