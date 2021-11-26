Кострома, 26 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Чиновников администрации города Костромы обвинили в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ключи от квартиры

Уголовное дело по факту «злостного» неисполнения решения суда о предоставлении квартиры сироте возбудил отдел дознания Федеральной службы судебных приставов по региону. Конкретных подозреваемых в нём пока нет.

Суд обязал администрацию обеспечить костромича помещением в 2016 году. Служащих несколько раз штрафовали за игнорирование требований, однако за 5 лет сирота так и не получила квартиру. Как отмечают следователи, в настоящее время против мэрии могут возбудить ещё несколько подобных уголовных дел.