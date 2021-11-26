Батуми, Грузия, , 12:01 — REGNUM Депутат городского собрания (сакребуло) Батуми от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) 26 ноября Мирдат Камададзе распылил зале собрания пахучее вещество, из-за чего пришлось прервать заседание. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Батуми

"Это заседание сакребуло сегодня должно быть сорвано. Бюджет не должны принимать люди с истекшим сроком. Я принял такое безобидное решение», — сказал Камададзе.

Он и его соратники по партии хотят помешать тому, чтобы горсобрание приняло бюджет города на будущий год. Оппозиционеры называют действующих депутатов «просроченными», так как их полномочия истекают через несколько дней.

Члены ЕНД добиваются, чтобы бюджет принимали депутаты нового созыва, выбранные в октябре. Для их поддержки возле здания сакребуло проходит акция протеста.

Стоит отметить, что в действующем сакребуло Батуми большинство у правящей партии «Грузинская мечта». В собрании нового созыва, у неё 17 мест из 35. Накануне, 25 ноября оппозиционные депутаты устроили драку во время заседания сакребуло Батуми.

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