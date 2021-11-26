Токио, , 12:00 — REGNUM Признаки того, что участок так называемой ледяной стены около аварийной японской АЭС «Фукусима-1» мог подтаять, зафиксировали сотрудники японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO). Об этом 26 ноября сообщает телеканал NHK.

Фукусима IAEA Imagebank

При этом ледяна стена является системой заморозки почвы, предотвращающей попадание грунтовых вод под здания реакторов станции, где может произойти их смешивание с находящейся там радиоактивной жидкостью.

Отмечается, что, по информации телеканала, измерительный прибор, который установлен в земле, зарегистрировал повышение температуры почвы на участке около аварийной АЭС и 18 ноября она составляла +13,4 °C. В то же время, прибывшие на место сотрудники TEPCO обнаружили в земле, где должен был находиться лед, воду.

Как считают специалисты японской компании, это могло произойти из-за пробившегося сквозь почву источника, который начал размораживать ледяную стену и потому руководство TEPCO собирается в начале декабря установить стальные пластины и трубы для того, чтобы предотвратить проникновение воды за периметр.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что власти Южной Кореи обеспокоены планами Японии слить низкорадиоактивную воду с аварийной АЭС в Фукусиме в океан.