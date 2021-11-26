Рыбинск, Ярославская область, 26 ноября 2021, 11:58 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области в результате аварии и последовавшего за ней коммунального коллапса от воды и тепла отключены около 600 многоквартирных домов и 25 объектов социальной сферы. Об этом заявил глава администрации города Денис Добряков.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Рыбинске без тепла и воды остались три микрорайона из-за прорыва на магистральном водоводе. Глава города считает, что проблема в чрезвычайном износе труб. Для устранения проблемы была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям.
К детским садам водоканал организовал подвоз воды.
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