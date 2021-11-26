Москва, 26 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Импортные сыры в России давно стали товарами из люксовой категории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал обещания российских рестораторов повысить цены в 2022 году. Обосновывается это подорожанием ингредиентов.

Ресторан

«Рост себестоимости производства мясной продукции сказывается на ценах для потребителей: мясо курицы сейчас подорожало на 16,44%, свинина — на 11,3%, говядина — на 8,8%. Этому способствовало в первую очередь увеличение цен на зерновые, которые являются основой кормов для сельхозживотных, — сказал Демин. — Морепродукты дорожают, опережая инфляцию. Коронавирусные ограничения повредили логистические цепочки, и это серьезно сказалось на стоимости рыбы и морских деликатесов. Что касается импортных сыров, если не считать продукцию из Белоруссии, то они давно перешли для большинства жителей РФ в люксовую категорию. Учитывая все эти факты, рост цен на блюда предприятий общепита абсолютно понятен».

При этом он уточнил, что крупные рестораны «с именем» большого оттока клиентов точно не ощутят, потому что в премиум-сегменте не только у заведения, но и у его шеф-повара есть круг почитателей, для которых первостепенна не цена, а качество блюд.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российские сетевые рестораны сохранят большую часть аудитории, которая будет вынуждена смириться с повышением цен.