Челябинск, 26 ноября 2021, 11:56 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту халатности при необоснованных изменениях, которые были внесены в муниципальный контракт по установке детского игрового комплекса. Об этом сообщает областное управление СКР.
По сведениям следствия, преступление совершили должностные лица Калининского района. Уголовное дело было возбуждено по итогам доследственной проверки.
Сейчас следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц.