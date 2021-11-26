Челябинск, 26 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту халатности при необоснованных изменениях, которые были внесены в муниципальный контракт по установке детского игрового комплекса. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По сведениям следствия, преступление совершили должностные лица Калининского района. Уголовное дело было возбуждено по итогам доследственной проверки.

Сейчас следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц.