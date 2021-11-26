Москва, , 11:56 — REGNUM В Москве в «Доме на Брестской» с 8 по10 декабря состоится форум по экологическим вопросам мегаполиса «Экоманифест», сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

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Форум будет посвящен обсуждению вопросов «зелёного» строительства в Москве, рационального пользования ресурсами, экологического образа жизни, проблемы переработки мусора, а также качество воздуха и воды в столице.

В рамках форума представят видеоролики экологической проблематики: что такое «зелёный» офис, «умный» дом, углеродная нейтральность и др. На «Экоманифесте» выступят специалисты в области устойчивого развития городов, экологи и урбанисты.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин считает, что экологическая ситуация в Москве улучшается с каждым годом.

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