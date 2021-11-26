Мурманск, 26 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис направил в адрес главы Кузбасса Сергея Цивилёва телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Соболезнование погибшим

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«Шахтёрский труд тяжёл и опасен, это занятие для настоящих мужчин. И тем больнее, когда такие люди — профессионалы, труженики, чьи-то отцы, мужья, сыновья, — уходят из жизни в расцвете лет. Трагедия на «Листвяжной» отозвалась в сердцах всей страны. Мы не можем вернуть к жизни погибших шахтёров и горноспасателей, но мы в силах разделить с Кузбассом его боль, поддержать Вас и Ваших земляков в этот тяжёлый час», — говорится в тексте телеграммы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек — 46 шахтеров и 5 горноспасателей отделения ВГСЧ МЧС России.