Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 26 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. У нейтрализованных в ходе спецоперации в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии боевиков был обнаружен большой арсенал оружия и боеприпасов. Среди найденного на месте боя — самодельное взрывное устройство, гранаты, оружие и боеприпасы к нему, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Боеприпасы

«В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы. На месте боестолкновения обнаружены СВУ, оружие, большое количество боеприпасов, гранаты и различное снаряжения», — говорится в сообщении НАК.

Как сообщало ИА REGNUM, режим КТО был введен утром 26 ноября на части территории Карачаевского района в Карачаево-Черкесии. Силовики обнаружили и блокировали в горно-лесистой местности двоих вооруженных бандитов.