София, , 11:48 — REGNUM На автомагистрали «Струма» в районе села Боснек в Перникской области Болгарии, где 23 ноября в ДТП попал автобус с туристами из Северной Македонии, полностью возобновлено движение транспортных средств. Об этом 26 ноября со ссылкой на Агентство дорожной инфраструктуры (АДИ) РБ сообщило Болгарское телевидение.

Согласно официальной информации, на данный момент обе полосы шоссе в направлении Софии и Кулата работают в штатном режиме. В то же время АДИ призвало водителей, осуществляющих поездки по данному участку трассы, проявлять максимальное внимание и неукоснительно соблюдать знаки ограничения скорости.

«Следственные работы на месте катастрофы автобуса еще не завершены, поэтому на некоторых участках могут возникнуть заторы», — отметили эксперты.

Напомним, в ночь на 23 ноября туристический автобус северомакедонской компании Besa Trans сгорел на шоссе «Струма» на Западе Болгарии. В результате погибли 46 человек, включая 12 детей, еще пятеро пассажиров получили ранения. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения.