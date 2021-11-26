Ереван, , 11:48 — REGNUM Двух армянских граждан, которые находились в плену в Азербайджане, передала Армении азербайджанская сторона. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«26 ноября Азербайджан передал Армении двух пленных граждан — Миграна Эрнестовича Мусаеляна (2000 г. р.) и Арена Жирайровича Арамяна (1993 г. р.)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двух граждан Армении, один из которых был взят в плен в ходе военных столкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября, предал армянской стороне Азербайджан.