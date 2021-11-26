Киев, , 11:47 — REGNUM Сообщение газеты The Times о переговорах по поводу поставки Великобританией ракет для военного флота и авиации Украины было ошибочным, считает британский посол в Киеве Мелинда Симмонс.

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«Это не договор о предоставлении оружия. Это — соглашение о наращивании потенциала ВМС Украины. Две ракеты, о которых написала газета The Times, мне кажется, появились в статье ошибочно. Потому что речь в соглашении идет лишь о наращивании оборонного потенциала ВМС», —сказала она в интервью украинской газете «Сегодня».

Она добавила, что соответствующее соглашение было подписано еще в 2020 году в октябре, когда президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре The Times со ссылкой на украинский источник отметила, что Великобритания ведёт переговоры с Украиной о поставках вооружений, в том числе и ракет. В частности, речь идёт о ракетах класса «земля-земля», корабельных ракетах и ракетах для самолётов. При этом газета не исключает, что переговоры о поставках оружия Украине Лондон ведёт из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».