Джидинский район, Бурятия, , 11:47 — REGNUM Сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Бурятии подвели итоги проверки в Петропавловской районной больнице, проведённой после смерти пятилетнего ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Палата в больнице Yarnews.net

«По итогам контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения, медицинской организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении и материалы проверки были направлены в суд», — отметили в ведомстве.

Информация о нарушениях направлены в прокуратуру, а также в следственное управление СКР по республике.

Как сообщало ИА REGNUM, малолетний пациент районной больницы скончался в октябре. По данным местных СМИ, трагедия произошла из-за того, что малолетнему пациенту не установили вовремя диагноз.

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