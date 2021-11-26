Мурманск, 26 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Атомный ледокол «Арктика» в навигацию 2020−2021 гг. обеспечил проводку 89-ти судов и подтвердил свои технические характеристики. Об этом ИА REGNUM заявил первый заместитель генерального директора-директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Фото пресс-службы ФГУП «Атомфлот» Атомфлот

Он отметил, что ввод в эксплуатацию головного универсального атомного ледокола «Арктика» состоялся 21 октября 2020 года, и он уже прошел во льдах 18 512 миль.

По словам Леонида Ирлицы, в настоящее время «Арктика» находится в Санкт-Петербурге, где специалисты АО «Балтийский завод» завершают гарантийные работы по замене гребного электродвигателя. В декабре судно выйдет в акваторию Северного морского пути.

Директор «Атомфлота» по судоходству отметил, что ледокол «Арктика» — головное судно проекта 22 220. При строительстве атомного ледокола использовались инновационные решения, до этого не применявшиеся на судах с ядерными энергетическими установками. Ледокол оснащён реакторной установкой нового поколения «РИТМ-200», системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. Более 90% оборудования на ледоколе произведено российскими компаниями.

Сейчас происходит «обкатка» судна. Атомные ледоколы проекта 22 220 — это будущее атомного ледокольного флота, добавил Леонид Ирлица.