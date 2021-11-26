Бишкек, 26 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Налоговая служба Киргизии за десять месяцев 2021 года собрала 94 млрд 171 млн сомов (82 млрд 606 млн рублей) налогов. Об этом заявил председатель ГНС Алтынбек Абдувапов на пресс-конференции 25 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, налоговикам удалось перевыполнить план по налогам на 2,5% или на 2 млрд 301 млн сомов (2 млрд 19 млн рублей).

«По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 23 млрд 900 млн сомов (20 млрд 965 млн рублей)», — добавил глава налогового ведомства.

Также Абдувапов отметил, что с начала года киргизские налоговики обеспечили поступление в бюджет 31 млрд 147 млн сомов (27 млрд 322 млн рублей) страховых взносов.

Руководитель налоговой службы сообщил, что план по этим сборам удалось перевыполнить на 2,3%, или на 687 млн сомов (более 602 млн рублей).

«По сравнению январём — октябрём прошлого года поступление страховых взносов выросло на 4 млрд 881 млн сомов (4 млрд 282 млн рублей)», — резюмировал чиновник.