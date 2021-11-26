Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Центры «Мои документы» в Ленинградской области выдали уже почти 22 тысячи QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Новая услуга МФЦ оказалась весьма востребована у жителей, не пользующегося возможностью скачать QR-код на смартфон ― за десять дней с начала предоставления услуги QR-коды в МФЦ получили уже 21 867 человек.

«В день за услугой обращаются порядка 2130 человек, наиболее востребована она у жителей Гатчинского, Выборгского и Всеволожского районов», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, с 16 ноября в центрах «Мои документы» Ленинградской области можно получить в бумажном виде QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Услуга актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале Госуслуг либо не имеют технической возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

Для получения QR-кода в МФЦ заявителям нужно предъявить только паспорт. Иные сведения (СНИЛС, номер полиса ОМС), в случае необходимости, у заявителя могут запросить дополнительно: эти данные достаточно будет сообщить в устной форме.

Напомним, на территории Ленинградской области с 15 ноября вход в театры, кино, концертные площадки, ночные клубы, цирки, бассейны и на фитнес возможен при предъявлении QR-кода, или отрицательного результата ПЦР-теста давностью 72 часа.