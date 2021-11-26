Париж, , 11:42 — REGNUM Намеченную на 28 ноября встречу главой МВД Великобритании Прити Пател по ситуации с нелегальными мигрантами, которые перебираются на британскую территорию через Ла-Манш, отменил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Об этом 26 ноября сообщает Agence France-Presse.

Флаг Франции

По информации источника, в своем письме к коллеге из Британии Дерманен указал, что «письмо британского премьер-министра (Великобритании) Бориса Джонсона французскому лидеру Эммануэлю Макрону (по проблеме нелегальных мигрантов) вызывает разочарование, а факт его публичного обнародования еще хуже самого этого письма» и в потому, по данным AFP, отменил приглашение Пател для участия во встрече в Кале.

Отметим, ранее Джонсон направил письмо с планом из пяти пунктов по решению проблемы нелегальных мигрантов президенту Франции и опубликовал его на своей странице в соцсети Twitter. В нем он, по информации AFP, потребовал, чтобы во Францию вернулись все нелегалы, въехавшие на британскую территорию несколько часов после приглашения французскими властями своих коллег из Великобритании на встречу в Кале.

Напомним, 24 ноября в районе Кале затонула лодка, на которой 50 мигрантов намеревались добраться в Великобританию через пролив Ла-Манш, в результате чего погибли 27 человек и многие продолжают числиться пропавшими без вести.