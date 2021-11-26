Ачинск, Красноярский край, 26 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В городе Ачинске Красноярского края полицейские проводят проверку по факту нахождения ребёнка в школе без обуви. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в ГУ МВД России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Школьница

Информация об инциденте в ачинской школе появилась в СМИ. «Выведен рапорт, который зарегистрирован в установленном порядке. Проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Подробности сообщает газета «Новая Причулымка». По данным журналистов, классный руководитель заставила четвероклассницу весь день ходить босой, потому что та забыла сменную обувь.

Школьный пол был холодным и грязным, девочка в тонких колготках замёрзла. Она хотела в туалет, однако учительница якобы сказала, что и туда ребёнок пойдёт босиком. Один раз девочке всё же дали надеть обувь, чтобы спуститься в столовую, а потом опять заставили разуться.

Родственники девочки готовят письмо в местное управление образования, министерство образования Красноярского края и прокуратуру.

Читайте также: Тюменская пенсионерка издевается над семьёй, воспитывающей детей-инвалидов