Уфа, 26 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Изменения в закон о производстве и обороте алкоголя внесли в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты госсобрания республики приняли закон «О внесении изменений в статьи 2 и 10 Закона Республики Башкортостан «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».

Отмечается, что этим законом расширяются полномочия органов государственной власти Башкирии в части регулирования данной сферы.

«В Башкирии будет разработано положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Оно будет утверждаться правительством республики», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева, который отметил, что данная область регулирования требует особенно аккуратного подхода, поскольку является очень чувствительной.

Он также пояснил, что госорганы ведут работу по регулированию данной сферы в двух направлениях: уменьшение употребления алкоголя и борьба с распространением суррогатной продукции.

«Принятый закон — еще один шаг на этом пути», — заявил Толкачев.

Сообщается, что принятый закон будет направлен на подпись главе республики Радию Хабирову и вступит в силу со дня его официального опубликования.