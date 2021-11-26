Киров, , 11:50 — REGNUM В арбитраж Кировской области поступил иск о несостоятельности, адресованный АО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей». Претензии кредитора из Самарской области пока к производству не приняли, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Завод в Кировской области Kad.arbitr.ru

Истцом выступает ООО «Регион-Торг», подавшее заявление 25 ноября 2021 года. Основанием заявлен долг в размере 4 373 603,99 рубля.

Между тем претензии к кировскому заводу есть и у ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, чьи претензии нижегородский арбитраж рассмотрит 12 января 2022 года. Речь идёт «о понуждении к исполнению гарантийных обязательств по государственному контракту».

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в январе 1993 года, но при этом историю он ведёт с 1931 года. На предприятии трудятся порядка 65 человек. По открытым данным, АО было поставщиком в 90 госконтрактах общей стоимостью более 37 млн рублей. Среди заказчиков, в том числе, — филиалы ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» и ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей».