Дзержинск, Нижегородская область, , 11:40 — REGNUM ПАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» никаких исков о материальном или финансовом возмещении и оплате за газ, потребленный мемориалом «Вечный Огонь» в Дзержинске, не направляла, — об этом ИА REGNUM 26 ноября сообщил советник генерального директора компании Илья Вознесенский.

Вечный огонь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Согласно российским законам, для подачи газа необходимо заключить контракт. «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» подал иск, требуя от администрации Дзержинска заключить контракт. Данная администрация — единственная в области, которая этого не сделала. С остальными администрациями мы работаем по условиям контракта. Такой же мы хотим заключить с руководством Дзержинска», — отметил Илья Вознесенский.

По словам советника гендиректора «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», «никаких исков о возмещении ущерба мы не выдвигали и не собираемся. На данный момент газ, поставляемый к мемориалу в Дзержинске, оплачивает газовая компания».

Напомним, 24 ноября газета «Дзержинское время» сообщила, что газовики потребовали «взыскать с администрации Дзержинска «материальный ущерб» в размере почти 6 миллионов рублей за газ, который Вечный огонь на площади Героев сжег со времени своего открытия в 1965 году».

Администрация Дзержинска информацию о компенсации ущерба опровергает — «в настоящее время в Арбитражном суде Нижегородской области требование АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» к администрации города Дзержинска о возмещении материального ущерба за газ, который подается к мемориалу «Вечный огонь» на Площади Героев, отсутствует».

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