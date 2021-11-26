Дзержинск, Нижегородская область, 26 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. ПАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» никаких исков о материальном или финансовом возмещении и оплате за газ, потребленный мемориалом «Вечный Огонь» в Дзержинске, не направляла, — об этом ИА REGNUM 26 ноября сообщил советник генерального директора компании Илья Вознесенский.

Марина Каширская ИА REGNUM Вечный огонь

«Согласно российским законам, для подачи газа необходимо заключить контракт. «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» подал иск, требуя от администрации Дзержинска заключить контракт. Данная администрация — единственная в области, которая этого не сделала. С остальными администрациями мы работаем по условиям контракта. Такой же мы хотим заключить с руководством Дзержинска», — отметил Илья Вознесенский.

По словам советника гендиректора «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», «никаких исков о возмещении ущерба мы не выдвигали и не собираемся. На данный момент газ, поставляемый к мемориалу в Дзержинске, оплачивает газовая компания».

Напомним, 24 ноября газета «Дзержинское время» сообщила, что газовики потребовали «взыскать с администрации Дзержинска «материальный ущерб» в размере почти 6 миллионов рублей за газ, который Вечный огонь на площади Героев сжег со времени своего открытия в 1965 году».

Администрация Дзержинска информацию о компенсации ущерба опровергает — «в настоящее время в Арбитражном суде Нижегородской области требование АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» к администрации города Дзержинска о возмещении материального ущерба за газ, который подается к мемориалу «Вечный огонь» на Площади Героев, отсутствует».