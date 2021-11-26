Канберра, 26 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Китайское «шпионское судно», замеченное у австралийского побережья, имеет полное право находиться в международных водах. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции 26 ноября.

rhk111 Китайский авианосец

Он также подчеркнул, что ожидает, что Пекин предоставит австралийским военно-морским кораблям такое же право в спорном Южно-Китайском море.

«В соответствии с международным морским правом они имеют полное право находиться там, точно так же, как и мы имеем полное право находиться в Южно-Китайском море», — заявил Моррисон во время своего визита в Южную Австралию.

Премьер-министр страны также добавил, что в Тихоокеанском регионе существует «очень серьезная ситуация» в области безопасности из-за действий Китая.

«Я имею в виду присутствие китайского военно-морского флота, о котором мы знали. Они пристально следили за нами, и мы внимательно следили за ними», — отметил Моррисон.