Пекин, , 11:37 — REGNUM Позиция России о неприемлемости манипуляций США понятием демократических ценностей является правильной. Китайские власти с ней согласны и поддерживают. Об этом 26 ноября, комментируя намерения Вашингтона провести «Саммит за демократию», заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицянь.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы считаем, что недавнее высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о «Саммите за демократию» США абсолютно правильно», — подчеркнул китайский диплома.

Он добавил, что Пекин воспринимает такое поведение Вашингтона как «попытку провести новые разделительные линии, которая грозит усилением идеологической конфронтации». Лицянь считает, что Соединённые Штаты не имеют права провозглашать себя образцом демократии.

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Как сообщало ИА REGNUM, США в декабре 2021 года в режиме видеоконференции планируют провести «Саммит за демократию». На это мероприятия Вашингтон пригласил 110 стран и территорий. При этом России, Китая, Сербии, Турции и Венгрии среди приглашённых нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные действия США «новой попыткой поделить страны на хорошие и плохие в соответствии со своими представлениями». Он добавил, что к предстоящему мероприятию Россия относится негативно.

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