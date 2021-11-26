Хабаровск, , 11:36 — REGNUM 30 ноября Хабаровский край накроет новым циклоном, хотя улицы города еще не успели расчистить после предыдущего снегопада. 1 и 2 декабря на территории региона местами ожидается очень сильный снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе краевого МЧС.

Уборка снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Дальневосточный УГМС также прогнозирует метель и сильный ветер до 15−20 м/с и порывами до 25 м/с на побережье. На дорогах из-за погодных условий образуются снежный накат и гололёд.

«Эти ожидаемые погодные условия как при прохождении предыдущего циклона также повышают риски возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики, ТЭК и ЖКХ, затруднений на дорогах края. Поэтому силы и средства МЧС России, аэромобильной группировки спасателей и территориальной подсистемы РСЧС по-прежнему находятся в повышенной готовности к реагированию на происшествия», — отметил помощник начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому раю Виталий Дарчия.

Он обратился к жителям региона просьбой не выезжать за пределы населённых пунктов без крайней необходимости. Водителей большегрузов просят брать с собой запас воды и продуктов, тёплые вещи и буксировочные тросы. Охотников и рыболовов просят отказаться от поездок.

В регионе продолжают расчищать занесённые снегом улицы. Электроснабжение населённых пунктов восстановлено. В Вяземском районе жителям подвозят воду — они не могу добираться до колонок по нерасчищенным улицам. Остаётся ограниченным движение автобусов на восьми трассах Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 ноября в Хабаровском крае из-за снежного циклона и гололеда произошло более 400 дорожно-транспортных происшествий. В автоавариях пострадали шесть человек. Погибших нет. Число автомобилей, съехавших в кюветы из-за снега, в десять раз превысило количество столкновений автотранспорта.