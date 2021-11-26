Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Систему общественного транспорта Санкт-Петербурга обновят, «Горэлектротранс» готов потратить 8,4 млрд рублей на закупку 263 новых троллейбусов. Об этом 26 ноября сообщается на сайте «Госзакупок».

Троллейбусы в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, на сайте было опубликовано несколько заявок на поставку троллейбусов: 166 — большой вместимости (большого класса) со 100% низким уровнем пола на 4,96 млрд рублей рублей, 97 — большой вместимости с увеличенным автономным ходом (электробусы) на 3,39 млрд рублей.

Срок поставки закупки определен до 30 июня 2023 года.

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Ранее губернатора Александр Беглов утвердил программу модернизации «Горэлектротранса» за 123 млрд рублей. Она подразумевает обновление подвижного состава и реконструкция путевой и энергетической инфраструктуры предприятия, а также парков. Она предусматривает закупку до 2028 года 629 трамваев и 587 троллейбусов. Так, в 2022 году планируется закупить 172 троллейбуса и 95 трамвайных вагонов.

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