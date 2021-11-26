Петербург потратит 8,4 млрд рублей на покупку более 260 троллейбусов
Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Систему общественного транспорта Санкт-Петербурга обновят, «Горэлектротранс» готов потратить 8,4 млрд рублей на закупку 263 новых троллейбусов. Об этом 26 ноября сообщается на сайте «Госзакупок».
Так, на сайте было опубликовано несколько заявок на поставку троллейбусов: 166 — большой вместимости (большого класса) со 100% низким уровнем пола на 4,96 млрд рублей рублей, 97 — большой вместимости с увеличенным автономным ходом (электробусы) на 3,39 млрд рублей.
Срок поставки закупки определен до 30 июня 2023 года.
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Ранее губернатора Александр Беглов утвердил программу модернизации «Горэлектротранса» за 123 млрд рублей. Она подразумевает обновление подвижного состава и реконструкция путевой и энергетической инфраструктуры предприятия, а также парков. Она предусматривает закупку до 2028 года 629 трамваев и 587 троллейбусов. Так, в 2022 году планируется закупить 172 троллейбуса и 95 трамвайных вагонов.