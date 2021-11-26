Вашингтон, , 11:36 — REGNUM В ЮАР был выявлен новый штамм коронавируса, который получил обозначение B.1.1.529. По словам официальных лиц, новая вариация патогена, провоцирующего COVID-19, вызывает беспокойство. Многие опасаются, что новый вариант может спровоцировать новые вспышки заболеваемости во многих странах, ляжет тягостный бременем на системы здравоохранения, а также не будет поддаваться вакцинам и осложнит попытки возобновить нормальную работу экономики и открыть границы, пишет 26 ноября американское агентство Bloomberg.

По словам ученых, B.1.1.529 содержит большее число мутаций в его спайк-белке, который играет ключевую роль в проникновении вируса в клетки организма. Кроме того, именно против этого компонента патогена и направлены почти все существующие вакцины. Исследователи все еще пытаются определить, является ли он более заразным или смертоносным, чем предыдущие.

Эксперты пока не могут сказать с точностью, откуда появился этот штамм. По словам одного из сотрудников Института генетики UCL в Лондоне, он, вероятно, развился во время хронической инфекции человека с ослабленным иммунитетом, возможно, у человека, зараженного ВИЧ и не получающегося необходимое лечение. Бета-вариант, мутация, выявленная в прошлом году в Южной Африке, также мог появиться от ВИЧ-инфицированного человека.

На 25 ноября в ЮАР зарегистрировано почти 100 тыс. заражений новым штаммом. При этом он становится доминирующим среди новых заражений: из 1,1 тыс. новых случаев, выявленных 24 ноября, в 90% возбудителем был именно B.1.1.529. На сегодняшний день за пределами Африки обнаружено несколько заболевших, где возбудителем выступал новый штамм, в частности, в Гонконге.

Сообщения о появлении новых штаммов потрясло 26 ноября финансовые рынки, акции компаний, работающих в туристическом бизнесе, пошли на убыль. В свою очередь, на 0,6% выросла йена, тогда как южноафриканский рэнд обвалился до самых низких за целый год показателей. Великобритания ввела временный запрет на рейсы из шести африканских стран, примеру Лондона последовали и другие.

Насколько тревожны вести о новом штамме, пока говорить рано. По данным ВОЗ, на сегодняшний день новый штамм изучен мало, из-за чего потребуется время, чтобы ответить на вопрос, насколько эффективны против него существующие вакцины.

На 26 ноября запланировано заседание ВОЗ, на котором будут обсуждаться B.1.1.529 и приняты решения о том, будет ли он официально обозначен как вариант, представляющий интерес или озабоченность. Если это так, он получит название на основе греческого алфавита в соответствии со схемой именования ВОЗ — вероятно, букву «ню».

Кроме того, стоит ожидать, что правительства стран с высокой долей вероятности начнут принимать меры по ужесточению контроля на границе, а также по отслеживанию перемещений людей.