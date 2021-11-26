26 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 13:20 — REGNUM Ставший, пожалуй, главным внутриполитическим событием осени скандал с убийством под Саратовом лося депутатом Государственной думы Валерием Рашкиным (КПРФ) пришел к своей логической кульминации. Госдума дала согласие на лишение парламентария неприкосновенности и привлечение его к административной ответственности. Причем решение это было принято подавляющим большинством голосов — за проголосовали 343 депутата, против — 55, ещё два парламентария воздержались.

Лось Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Госдума лишила Валерия Рашкина неприкосновенности: он стал 12-м думцем и 4-м коммунистом, утратившим иммунитет. За проголосовали 343 депутата, против 55, то есть фракция КПРФ. Фракция поддерживает Рашкина, утверждающего, будто его преследуют за политическую позицию», — написал телеграм-канал «Мейстер».

Автор публикации отметил, что приверженность депутата тезису о политической подоплеке дела пока ничем ему не помогла, а быть может, даже повредила: обвинение против него переквалифицировали на более тяжкий пункт статьи о незаконной охоте.

«Может показаться странной позиция КПРФ, поддерживающей завравшегося депутата: ведь это вредит ее репутации в глазах общественности, заметная часть которой считает даже законную охоту варварством и зверством — что уж говорить о браконьерстве», — считает ТГ-канал.

Охотничье ружье Андрей Репин © ИА REGNUM

Попытки Рашкина отрицать очевидные факты сослужили ему в конечном итоге дурную службу, убежден телеграм-канал «Темник». Автор публикации обратил внимание на то, что генпрокурор Игорь Краснов попросил депутатов Госдумы дать согласие на проведение у Рашкина обысков и избрание в его отношении меры пресечения.

«Предполагается, что без этого последний может оказать давление на свидетелей. Что подтверждается как раз тем, что изначально Рашкин отказался сотрудничать с органами следствия, стал давать ложные пояснения, пытался скрыть орудие преступления», — сообщил своим подписчикам «Темник».

Телеграм-канал «Кремлевский мамковед» обращает внимание на то, что депутатской неприкосновенности, как правило, лишаются представители оппозиции. Тем самым его автор, вероятно, пытается поставить под сомнение если не легитимность таких мер, то как минимум их непредвзятость.

«Статистика по депутатам Госдумы, лишённым неприкосновенности за последние 20 лет, демонстрирует функциональный характер санкции как инструмента показательного наказания неугодных: из 11 «наказанных» депутатов 10 относятся к оппозиции. Этот факт говорит либо о праведности и нравственной чистоте членов партии власти, либо о тенденции к выборочной порке неуступчивых держателей мандатов», — считает автор поста.

Причем дело с убийством лося может обернуться для Рашкина весьма жестким наказанием, полагает телеграм-кагал «Мастер пера». Сообщество Telegram обращает внимание на то, что сторона обвинения, вероятно, готовится выбрать для парламентария меру пресечению, связанную с ограничением свободы.

«Генпрокурор Краснов клонит к тому, чтобы лишенного неприкосновенности депутата Рашкина еще и закрыть в СИЗО. Конечно, для столь неочевидной истории с незаконной охотой на лося мера пресечения в виде заключения под стражу представляется избыточной и подчеркивающей политическую мотивированность дела. При этом силовое руководство даже не озаботилось тем, чтобы креативно подойти к задаче, а вместо этого завело старую песню про то, что, находясь на свободе, подозреваемый может повлиять на свидетелей, а, стало быть, развалить в суде всё дело», — написал «Мастер пера».

Камера СИЗО Richard Bistrong

Подобный подход автор публикации подверг критике, указав на несоразмерность тяжести совершенного преступления с условиями пребывания в СИЗО. Кроме того, общественный резонанс и пристальное внимание к делу со стороны СМИ едва ли оставят Рашкину хоть малейший шанс повлиять на ход следствия.

«Рашкин, конечно, не ангел, он и улицы переходил в неположенных местах, и в думском буфете продвигался к прилавку без очереди, но если ситуация такова, что доказать вину депутата от КПРФ возможно, только поместив его в закрытое от общественного досмотра пространство ФСИН, где еще не разобрались со старыми швабрами, то, значит, что-то со всем этим не так и дожимать убийцу саратовского лося будут в каком-то особом ручном режиме, инструментарий которого дожидается где-то на обочине правового поля», — иронично заметил «Мастер пера».

Не обошлось в Telegram и без ставших уже традиционными в «деле Рашкина» насмешек и шпилек ТГ-каналов в адрес парламентария.

«Без депутатской неприкосновенности Рашкин теперь как лось в прицеле его ружья…» — едко высказался телеграм-канал «Кремлевская прачка».

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