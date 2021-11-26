Канберра, 26 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Несмотря на то, что на территории ЮАР обнаружен новый штамм коронавируса, который оценивается как более опасный, министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил в ходе пресс-конференции 26 ноября, что в настоящее время никаких изменений в правилах поездок между Южно-Африканской Республикой и его страной не предусматривается, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЮАР

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«На данный момент между ЮАР и Австралией совершается мало рейсов, и у нас также хорошие темпы вакцинации», — отметил Хант.

Однако министр тут же добавил, что «когда в прошлом приходилось принимать жесткие решения, мы от них не уклонялись, и мы не будем уклоняться от них и сейчас».

Как пишут журналисты, случаев заражения новым штаммом B.1.1.529 в Австралии пока не зафиксировано. Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что данный вариант коронавируса не представляет опасность для его страны.