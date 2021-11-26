Оренбург, , 11:35 — REGNUM В Оренбургской области за девять месяцев 2021 года Банк России выявил 13 нелегальных участников финансового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оренбургском отделения Уральского главного Управления Центробанка РФ.

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Выяснилось, что 12 компаний занимались незаконной выдачей займов, как правило, маскируясь под микрофинансовые организации и ломбарды. У потребительского кооператива в Орске обнаружены признаки финансовой пирамиды.

Гражданам рекомендуют перед тем, как обращаться в финансовую организацию, проверить ее легальность. На сайте Банка России опубликован список сомнительных фирм. В него входят свыше 3 тысяч компаний, в том числе 16 организаций, зарегистрированных в Оренбуржье. Данные реестра постоянно актуализируются.