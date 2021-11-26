Москва, 26 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В 2021 году каток в Парке Горького в Москве отмечает 90-летие. Впервые каток открылся для желающих покататься на коньках зимой 1931 года, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка в Парке Горького

Каток откроется вечером 26 ноября и будет открыт ежедневно, кроме понедельника. В этом году на катке в Парке Горького будет работать пять павильонов, его площадь составит более 16 тыс. кв. метров.

Эмблемой юбилейного катка станет стилизованное изображение главного входа парка. По словам директора Парка Горького Павла Трехлеба, в зимнем юбилейном сезоне для посетителей подготовлено много сюрпризов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Москве на ВДНХ открывается каток.

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